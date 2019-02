Novinky, ČTK

Asi nejostřeji se v celé Evropě do Benedikta XVI. pustil britský tisk. Tamní novináři připomínají jeho četné přezdívky z dřívější doby - od "boží rotvajler", přes "Kardinál tank" či "vicepapež", "kardinál ne" až po dnešní novinku listu The Sun: "Papa Ratzi".

Jako kardinál byl podle listu The Times tak těsně spojen s centralizačními tendencemi Jana Pavla II., že je obtížné si představit, jak povede udobřování, které je nyní nutné. Ale je možné, dodává list, že prostě musel vykonávat papežovu vůli.

The Guardian si myslí, že Ratzingerova volba je možná nejméně rozpornou mezi kardinály, ale všechny, kterým leží na srdci rozvojový svět, jímá hrůza. Jeho dosavadní spisy vylučují, že by se změnila role žen v církvi, přístup k ostatním církvím a sociální politika.

Rusko: obavy ze zhoršení

Zhoršení vztahů mezi Vatikánem a pravoslavnou církví předvídá po zvolení Ratzingera papežem dnešní ruský tisk.

"Výběr konkláve nedává tušit rychlé řešení sporů mezi moskevským patriarchátem a Vatikánem," napsal list Gazeta. "Právě kardinál Ratzinger v roce 2000 připravil nótu Kongregace pro nauku víry rušící výraz 'sesterská církev' v dialogu s pravoslavím, což zabránilo setkání Jana Pavla II. s patriarchou Alexijem II."

Deník Izvěstija soudí, že Ratzingerovo zvolení "znamená, že vše nebo skoro vše zůstane jako za Jana Pavla II." "Německý kardinál je považován za vůdce konzervativního křídla, za někoho, kdo si nepřeje radikální změny ve Vatikánu," dodává list.

Itálie: zvolen strážce tradic

Italský Corriere della Sera zdůrazňuje, že nový papež dal už svým prvním projevem po zvolení najevo "velkou kulturu", když se označil za "prostého dělníka na vinici Páně". To vyvolalo ve světě velké dojetí, pokračuje deník, který Benedikta XVI. označuje jako "vzdělaného pastýře" katolické církve.

"Intelektuál a teolog, byl strážcem doktríny", komentuje další deník La Stampa, který předvídá, že nový papež, který má "dvě duše, přísnou a humornou,... nás překvapí".

Il Messaggero považuje Benedikta XVI. za "silného papeže". Navzdory tvrzením, které ho provázejí, ujišťuje, že "ti, kteří ho znají, říkají, že není inkvizitor".

Il Giornale míní, že Benedikt XVI. je "papež víry" a podle hospodářského deníku Il Sole 24 Ore potvrdila úterní volba "sílu katolické identity". Levicová L'Unita si myslí, že kardinálové postavili do čela církve "strážce tradic", Il Manifesto si nebere servítky a Benedikta XVI. označuje za "německého vlčáka" a "černého papeže".

Francie: Ratzinger není mladík

Francouzský levicový Libération píše, že volba ukazuje, že "církev se nebojí projevit svou originalitu. Která jiná instituce by si mohla dovolit zvolit do svého čela starce jeho věku? Která jiná by se odvážila ukázat tolik jistoty ve svá neotřesitelná dogmata, tolik důvěry ve svou neměnnost, tolik lhostejnosti k vnějším změnám?"

La Croix vidí v Benediktovi XVI. papeže přechodu. Soudí, že nový papež bude chtít vrátit bývalý lesk liturgii a "potvrdit křesťanskou pravdu - i kdyby kvůli tomu měl trpět dialog se světem a s jinými náboženstvími".

Le Figaro připomíná, že velcí konzervativci jsou často schopni dovést své instituce k reformě. Píše, že Joseph Ratzinger měl jako profesor teologie v době druhého vatikánského koncilu velmi odlišné názory na církev (ve srovnání s dnešními). Obrat, který u něho nastal během několika let, podle listu naznačuje charakter, který je otevřený změnám.

Polsko: inteligentní papež

"Pontifikát Benedikta XVI. bude především pokračováním díla jeho předchůdce. Výběrem Josepha Ratzingera kardinálové uznali, že nejdůležitější úlohou církve je zachování nenarušené hodnoty víry ve světě, který je vystaven pokusům relativismu a života bez závazků," napsal v komentáři polský deník Rzeczpospolita.

Další polský list Gazeta Wyborcza poukazuje mimo jiné na to, že kardinál Ratzinger je považován za jednoho z nejmoudřejších lidí v čele katolické církve. "Jeho inteligence a teologické znalosti vzbuzují respekt dokonce v řadách největších kritiků," míní Gazeta Wyborcza.

Deník Žycie Warszawy poukazuje mimo jiné na to, že Joseph Ratzinger pravděpodobně jako první z kardinálů má svůj fanklub. Na internetových stránkách, které klub zřídil, si mohou zájemci přečíst Ratzingerova díla nebo koupit trička.

SRN: papež to doma nemá lehké

Podle mnichovského deníku Süddeutsche Zeitung je Ratzinger zastáncem jasně vyprofilované církve, jež si zachová identitu. "Vztah Němců k jejich nejznámějšímu zástupci ve Vatikánu vždycky vypadal jako v hádavé rodině, kde se všichni znají tak dobře, že vědí o slabostech svých členů, ale zase příliš málo na to, aby ocenili přednosti toho druhého," míní.

Bulvární Bild oslavuje volbu titulkem: Papež jsme my! a zdůrazňuje, že církev musí pokračovat v dialogu, který Jan Pavel II. zahájil s islámem a židovstvím.