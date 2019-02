ČTK

Ratzingera jako nového papež vidí rád arcibiskup ze Sao Paula Raymundo Damasco Assis. "Je to osoba s obrovskými znalostmi, s velkou duší. Je to člověk, který zná církevní problémy i sociální problémy v Brazílii; zná naši realitu," řekl. Brazilský liberální teolog Leonardo Boff soudí, že Benedikt XVI. bude věnovat pozornost Latinské Americe. "Pro něho to bude velká starost, protože budoucnost církve závisí na Latinské Americe," řekl.

Argentinský teolog Ruben Dri, profesor na univerzitě v Buenos Aires, výběr papeže kritizuje. "Je to vítězství dogmatického, kapitalistického práva. Pro mě je to nejhorší výběr, jaký mohl být." Za "neštěstí pro Latinskou Ameriku" považuje nového papeže mexický sociolog Bernardo Barraco. Agentuře AP připomenul, že Ratzinger vystupoval proti teologii osvobození, která zdůrazňuje nutnost působení církve ve prospěch nejen duchovní spásy, ale i politického a sociálního osvobození, a že kontinentu nerozumí.

"Byl bych rád, kdyby to byl někdo jiný. Někdo mladší, někdo, kdo má nové myšlenky, a někdo, kdo má tmavší barvu pleti jako my," usoudil prodavač zmrzliny Alfonso Mercado z kolumbijského města Pereira. Mnoho lidí z tohoto města a z jeho okolí doufalo, že papežem se stane kolumbijský kardinál Darío Castrillón Hoyos.