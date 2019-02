ČTK

Studenta fyziky Cottrella zadržela policie minulý rok. Aktivista se přiznal, že zapaloval nebo jinak ničil auta v oblasti Los Angeles. Na vozy psal nápisy jako "znečišťovatel" nebo "auto=terorista".

Cottrellovi hrozilo, že mu soud vyměří 30 let, pokud by mu bylo prokázáno používání výbušnin. Prokurátor dokonce žádal 30 let až doživotí.

Kromě odsouzeného aktivisty se na ničení vozů podíleli ještě dva lidé, kteří ale stihli opustit Spojené státy a vyhnout se tak stíhání.