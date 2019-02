Novinky

Kritici stávajícího systému uvádějí, že seznamy jsou sestavovány velmi nahodile a nesystematicky. Letecké společnosti k nim často nemají úplný přístup a prověřování cestujících jim navíc nenařizuje žádná mezinárodní norma.

Internetové vydání časopisu Time připomíná incident z 8. dubna, kdy americké úřady nepustily do vzdušného prostoru USA spoj KLM 747 z nizozemského Amsterdamu do hlavního městě Mexika Mexico City.

Na palubě totiž byly dvě osoby vedené na tzv. černé listině Ministerstva vnitřní bezpečnosti. Podle policejních zdrojů šlo o dva muže saúdské národnosti, kteří před 11. zářím absolvovali letecký výcvik u jednoho z atentátníků - Haní Hanjour.

Spoj KLM 747 nakonec dosedl v Londýně, kde podezřelé vyslechla policie. Muži byli následně propuštěni, protože nejsou na evropských seznamech hledaných teroristů.

Po zmíněném incidentu Washington tlačí na letecké společnosti, aby své cestující před letem do USA důkladně prověřovaly, a to i v případě že přes Státy jen přelétávají. Odborníci připomínají, že podobné změny by velmi vážně narušily zavedený systém leteckého práva. Na změny by nakonec ekonomicky doplatily samy americké letecké společnosti.