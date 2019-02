Vladislav Prouza, Právo

"Některé z těch, kteří po několikaměsíční misi přiletěli domů, provázejí zdravotní potíže. Nezabránilo tomu ani očkováním proti chorobám, jimž byli na Srí Lance vystaveni. Často jde o vysoké horečky snad po pokousání exotickým hmyzem. Nikdo ale přesně neví, co jim je. Dvojice lékařek a jedna zdravotní sestra, které se vrátily v sobotu, jsou naštěstí v pořádku," přiblížila mluvčí společnosti Hand for Help Jana Eichlerová.

Nikdo ze záchranářských navrátilců, kteří si často sáhli na úplné dno fyzických i psychických sil, doposud neskončil v české nemocnici. "Jedna ze zdravotnic se zhroutila vyčerpáním a ještě nevíme, jak se ponávratová aklimatizace podepíše na psychice ostatních. Není se čemu divit. Mnozí z nich s krátkými pauzami mnohdy nepřetržitě sloužili šestatřicet hodin v kuse," popisuje Eichlerová tvrdé poměry na Srí Lance.

Srí Lanku doposud neopouští šéf mise Jaromír Dolanský se skupinou záchranářů, kteří zajišťují další osud lékařské techniky. "Porodnici a část dětské ambulance chceme nechat Srílančanům," řekl Právu v telefonickém hovoru ze Srí Lanky Dolanský.