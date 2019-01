Novinky, ČTK, CNN

"Nebezpečí, že by onemocněl některý pracovník v laboratoři, je relativně nízké; nicméně vzorky dostalo velké množství laboratoří a pokud by se někdo nakazil, nebezpečí těžkého onemocnění je vysoké. A tento virus se ukázal jako plně přenosný," upozornil vedoucí oddělení pro chřipky při WHO Klaus Stohr.

Zatím není zcela jasné, proč virový kmen H2N2, který v roce 1957 zabil jeden až čtyři milióny lidí, byl v sadě vzorků běžně zasílaných do laboratoří. Kmen z roku 1957 nebyl zařazován do výroby chřipkových vakcín od roku 1968 a kdokoliv narozený po tomto roce proti němu není imunní.

Podle mluvčí federálního centra pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlantě Nancy Coxové s největší pravděpodobností nejde o úmyslné zaslání nebezpečných vzorků či o pokus o bioterorismus. Přípravou vzorků k zasílání laboratořím je pověřována soukromá společnost Meridian Bioscience Inc. ze Cincinnati ve státě Ohio.

Téměř 99 procent laboratoří, které obdržely virus smrtící chřipky, je v USA; 14 v Kanadě a 61 sad se vzorky bylo zasláno laboratořím v 16 zemích Evropy, Asie, Blízkého východu a Jižní Ameriky. Podle WHO některé laboratoře mimo USA již vzorky zničily a do pátku by měly být zničeny i ty zbývající.

Zdraví veřejnosti údajně ohroženo není.