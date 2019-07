„S potěšením oznamuji, že vysoce respektovaného kongresmana Johna Ratcliffea z Texasu jmenuji ředitelem tajných služeb," napsal Trump. "Dan Coats, současný ředitel, odejde z úřadu 15. srpna. Rád bych Danovi poděkoval za službu naší zemi," dodal prezident.

Šéfa DNI navrhuje prezident, kandidáta poté musí schválit Senát USA, ve kterém mají republikáni většinu. Kandidát nemůže ze zákona být během schvalovacího procesu úřadujícím šéfem DNI, proto Trump do Ratcliffeova potvrzení jmenuje úřadujícího ředitele. "Úřadující ředitel bude jmenován brzy," uvedl prezident.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....