Vymazání Afghánistánu z planety? Trumpova slova pohoršila Kábul, chce vysvětlení

Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že vleklou válku v Afghánistánu by mohl ukončit do týdne tím, že by tuto středoasijskou zemi vymazal z mapy. Poznámky o vyhlazení Afghánistánu ale vyvolaly nelibost v Kábulu, který nyní žádá Bílý dům o vysvětlení, napsala v úterý agentura Reuters.