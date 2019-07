Dohodneme po brexitu volný obchod s EU, plánuje Johnson

Pravděpodobný příští britský premiér Boris Johnson očekává, že jeho země po říjnovém odchodu z Evropské unie podepíše s Bruselem dohodu o volném obchodu, díky níž nebudou zapotřebí některé sporné pasáže dosavadní brexitové smlouvy. Johnson to v neděli napsal v deníku The Telegraph. Británie by měla EU opustit 31. října.