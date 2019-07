Novinky, ČTK

V jediné plánované diskusi obou zbývajících uchazečů o nejvyšší stranický post, a tím i funkci příštího šéfa kabinetu, někdejší šéf britské diplomacie Johnson odmítl odpovědět na Huntovu otázku, zda by odstoupil v případě, že selže jeho plán na uskutečnění brexitu do konce října.

„Myslím, že je velice, velice důležité nepředjímat žádné okolnosti, kvůli nimž se nám nemusí podařit odejít z Evropské unie k 31. říjnu. Nechci poskytnout EU vyhlídky, že by mohla zapříčinit mou rezignaci nesouhlasem s (brexitovou) dohodou,“ řekl Johnson.

Stávající britský ministr zahraničí Hunt se v předvečer televizní debaty nebývale ostře ohradil proti Trumpovým komentářům o tom, že jeho administrativa nebude jednat s britským velvyslancem ve Washingtonu Kimem Darrochem. Stane se tak kvůli ambasadorově kritice v uniklých depeších, v nichž amerického prezidenta mimo jiné nazval neschopným.

Trumpovy komentáře označil Hunt za „neuctivé” a „chybné”. „Velvyslanci jsou jmenováni vládou Spojeného království, a pokud se stanu premiérem, náš velvyslanec zůstane,” napsal Hunt na Twitteru.

Johnson, jehož kandidaturu do čela vlády Trump veřejně podpořil, odmítl říci, jak by s velvyslancem naložil on. Darrochovo setrvání ve funkci Johnson nechtěl předjímat. Trump je podle něj v této otázce neprávem „zatahován do britské politické debaty”.