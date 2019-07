ČTK

Gang, který tvořili příslušníci dvou polských klanů s kriminální minulostí a jejich spolupracovníci, v Polsku lákal bezdomovce, lidi po výkonu trestu nebo alkoholiky do Británie s tím, že jim tam zajistí dobře placenou práci. Tito moderní otroci pak ve skutečnosti za práci v recyklačních centrech, na farmách a v drůbežárnách dostávali 20 liber (570 Kč) týdně.

Jejich „šéfové” si zhruba za pět let vydělali více než dva miliony liber (57 milionů Kč) a žili v luxusu. Oběti naopak přebývaly ve špinavých místnostech zamořených krysami bez přístupu k čisté vodě. Záchod, z něhož vytékala voda, ucpávaly vlastními pokrývkami a povlečením. Pro jídlo si tito Poláci chodili do charitativních organizací, protože z vlastních peněz se neuživili. V den, kdy dostali výplatu, jim peníze na účtu zabrali členové gangu. Také jménem svých otroků, mezi nimiž byli lidé od 17 do asi 60 let, pobírali sociální dávky.

Zničili stopy po mrtvém



Jeden z podvedených během doby, co ho ovládali moderní otrokáři, zemřel. Členové gangu pak zničili všechny jeho osobní věci a doklady, aby nebyli odhaleni.

Věc vyšla najevo v roce 2015, kdy dva z vykořisťovaných uprchli a o svém údělu pověděli jedné dobročinné organizaci. Během několik let trvajícího vyšetřování policisté zjistili, že podvodníci v Británii drželi v otrockých podmínkách 92 lidí, domnívají se ale, že jich bylo ještě dalších 350 a buď se je nepodařilo vypátrat, nebo z Británie odjeli, případně měli strach vypovídat.

„Šlo o vykořisťování ve velkém, tento gang využíval lidi, své krajany, výlučně jako zboží pro svoji vlastní chamtivost,” řekl policejní vyšetřovatel Nick Dale. Když si podvedení Poláci stěžovali, příslušníci gangu je bili nebo jim vyhrožovali, že ublíží i jejich příbuzným doma v Polsku. „Některým tvrdili, že je dovezou do lesa, aby si tam vykopali vlastní hrob,” uvedl Dale.