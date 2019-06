„Je to velmi výjimečný člověk s neobyčejnými předpoklady a odvedla neuvěřitelnou práci! Doufám, že se rozhodne kandidovat na guvernérku Arkansasu - byla by fantastická,” napsal Trump na twitteru.

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!