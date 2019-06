Abbás rozčílil Palestince, tajně zvýšil platy členům vlády

Mahmúd Abbás, šéf palestinské samosprávy, dal tajně souhlas ke zvýšení platů ministrů i premiéra. Zjistila to skupina, která si říká Against the Current. Nikolaj Mladenov, zvláštní zmocněnec OSN pro Blízký východ, podle stanice BBC tweetoval, že se kvůli tomu už sešel s palestinským premiérem Muhammadem Ištajjou. Ten slíbil, že se zvýšením „skoncuje“.