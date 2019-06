nek, Právo

Soud v severoitalském městě Como už loni nařídil uzavření impozantního herního sálu, protože kasino neplnilo finanční závazky vůči úřadům. Plán managementu a obce na restrukturalizaci dluhu podniku ve výši 132 milionů eur (83,4 mld. Kč) soudci definitivně zamítli a všech 500 zaměstnanců, kteří tvoří čtvrtinu populace enklávy, skončilo na dlažbě.

V médiích se mezitím objevila zpráva, že by kasino mohla koupit skupina švýcarských investorů s cílem přeměnit jej na kliniku a rezidenční komplex. To ale zatím není možné, protože to neumožňuje zákon.