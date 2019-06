doh, Právo

Warrena policie zatkla loni v lednu poblíž arizonského městečka Ajo, když američtí pohraničníci nalezli ve zchátralé budově využívané humanitárními organizacemi dva nelegální migranty.

Dobrovolník křesťanské organizace No More Deaths čelí obvinění kvůli ukrývání a přepravě běženců. Od roku 2001 zahynuly v arizonské poušti při pokusu o nelegální vstup do USA více než tři tisíce migrantů, zmíněná organizace běžencům poskytuje vodu, jídlo a lékařskou péči.

Warrenovo zatčení považují jeho zastánci za odvetu, protože humanitární organizace o den dříve zveřejnila video, na němž pohraničníci ničí její pomoc pro migranty. Petice požadující aktivistovo propuštění už posbírala už skoro 130 tisíc podpisů.

Američan staví soukromou zeď

Na opačné straně barikády pak stojí Jeff Allen ze státu Nové Mexiko. Ten začal na svém pozemku budovat soukromou pohraniční zeď dlouhou zhruba 1,5 kilometru, jež má propojit dvě už postavené bariéry o délce okolo 34 kilometrů.

Peníze na výstavbu získal Allen od sympatizantů v internetové kampani. Poradcem jeho sdružení WeBuildtheWall se stal Steve Bannon, někdejší stratég prezidenta Donalda Trumpa.

Nový úsek zdi má být hotov do konce týdne, výstavba má přijít zhruba na osm milionů dolarů (zhruba 185 milionů korun).

„Toto není Evropa, ale Amerika. Své hranice si chráníme,“ řekl Allen. Dodal, že jeho manželka je Mexičanka a že dcera se narodila v nedalekém mexickém městě Ciudad Juarez.