mcm, DPA, BBC, Právo

„Jsme ochotni podepsat dohodu o nešpehování s vládami včetně té britské, abychom zavázali sebe i svá zařízení k plnění standardů, podle nichž nebude žádné špehování ani žádná zadní vrátka,“ prohlásil Liang podle deníku The Asia Times.

Ve středu na to kriticky reagovalo Německo. „Rozhodující by bylo, kdyby byl něco podobného ochoten podepsat čínský stát. Pro to ale nevidíme žádné náznaky,“ řekl mluvčí jeho ministerstva vnitra.

Liang ujišťoval, že Peking nežádal jeho firmu, aby prováděla něčí sledování. Deník The Guardian napsal, že podle něj v Číně „žádný zákon nevyžaduje, aby společnosti sbíraly zpravodajské informace od cizích vlád“. Liang nepopíral, že existuje zákon z roku 2017, který umožňuje čínským tajným službám vyžadovat od firem spolupráci.

Zdůrazňoval ale, že jej v praxi nelze prosadit. „Není žádný zákon, který by říkal, že pokud to (žádost tajné služby) odmítneme, bude to zločin,“ uvedl. Tvrdil tedy, že zákon nelze vynutit pod pohrůžkou trestního stíhání.

Tajní: Máme je pod kontrolou

Podle Lianga by bylo vhodné vyčkat na výsledky posouzení nabídky na budování sítí nové generace 5G v Británii. Londýn by pak měl přijmout rozhodnutí založené na posouzení všech rizik. „Neměli bychom se zastavit jen kvůli strachu,“ tvrdil.

Zapojení Huawei do výstavby britských telekomunikačních sítí 5G vyvolává v Londýně ostré kontroverze. Ministr zahraničí Jeremy Hunt, který odmítá zapojení Huawei, říká: „Nikdy nepřijmeme rozhodnutí, které by zradilo sdílení zpravodajských informací s USA.“

Naopak britské tajné služby v čele s GCHQ tvrdí, že riziko ze strany Huawei lze udržet pod kontrolou, protože existuje speciální jednotka zvaná Cell (Buňka), která monitoruje software firmy, aby se nedal zneužít. Tím se údajně řídí i premiérka Theresa Mayová.

Trump chystá zákaz

Odpůrce Huawei a Číny v Británii podpořil včera americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Podle něj musí být Londýn „ostražitý a hlasitý vůči celé řadě čínských činností“.

Deník Die Welt s odvoláním na agenturu Reuters napsal, že americký prezident Donald Trump se chystá podepsat dekret zakazující firmám používat telekomunikační zařízení, které by představovalo riziko pro americkou národní bezpečnost. Dekret má být údajně podepsán již tento týden.

Otevřela by se tak cesta pro zákaz obchodů s Huawei, řekli tři představitelé amerických úřadů, kteří jsou do tohoto plánu zasvěceni. V samotném dekretu se však podle Weltu nebude mluvit o žádné firmě ani o žádné zemi.

Čínská soukromá firma má nyní nejpokročilejší a zároveň nejlevnější služby 5G na světě. Zároveň je terčem kritik a podezření zejména ze strany Spojených států. Ty se snaží donutit své spojence, aby zcela odmítli zapojení Huawei do svých sítí. USA jim hrozí, že pokud na to nepřistoupí, přeruší s nimi zpravodajskou spolupráci. Přestože Snowdenova aféra předvedla, že USA rozsáhle špehují své spojence a jejich telekomunikace, snaží se Washington přesvědčit ostatní, že problémem je jen Huawei.