ČTK, Právo

Agentura Reuters připomíná, že zneužívání dětí kněžími se v silně katolickém Polsku stalo jedním z hlavních témat v době kampaně před volbami do Evropského parlamentu, v níž otázky sexuality a náboženství hrají velkou roli. Vládnoucí sociálně konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) považuje katolickou víru za součást polské národní identity, naopak podle liberálů má katolická církev v zemi příliš velký vliv.

„Nemůžeme lhostejně přistupovat k pachatelům, kteří ubližují dětem. Chceme dát soudům nástroje, aby mohly na takové trestné činy tvrdě reagovat,” řekl premiér Mateusz Morawiecki. „Každý zvrhlý, krutý a bestiální trestný čin v čele s pedofilií bude odsouzen ještě přísněji než dosud,” dodal.

Podle vládní novely trestního zákoníku se zvláštní ochrana bude vztahovat ne jako doposud na děti do 15, ale do 16 let. Pachatel, který znásilní dítě do 15 let, musí v současnosti počítat s trestem vězení od tří do 15 let. V budoucnu pachatelé takových činů na dětech do 16 let mají dostat trest od pěti do 30 let odnětí svobody. Doživotní vězení bude hrozit pachatelům, jejichž oběť následkem jejich činů zemře.

Ani slovo o církvi



Když Morawiecki změny oznamoval, ani jednou se nezmínil o případech zneužívání dětí duchovními. „PiS o církvi v tomto kontextu nechce mluvit, protože církev se stranou spolupracuje,” cituje Reuters politoložku z Varšavské univerzity Annu Materskou-Sosnowskou. „Řada kněží během mší vyjadřuje podporu politikům z PiS, takže strana nechce církvi uškodit,” řekla.

Dvouhodinový dokument Jen to nikomu neříkej představuje reálné hříchy devíti kněží - pedofilů. Podle autora filmu Tomasze Sekielského jde o větu, kterou pedofilní duchovní nejčastěji adresují sexuálně zneužitým dětem. Dokument je složený hlavně ze svědectví jejich obětí, i když ve filmu několikrát zaznívají i hlasy pachatelů těchto trestných činů.

Ke katolictví se hlásí 85 procent Poláků



Dokument zhlédlo na internetu už více než 11 milionů lidí. Oběti sexuálního zneužívání v dokumentu konfrontují kněze s jejich činy a ukázány tam jsou případy, kdy představitelé církve kryjí činy duchovních odsouzených světskými soudy za sexuální delikty vůči mladistvým.

V Polsku se ke katolické církvi hlásí 85 procent lidí a skoro třetina každou neděli chodí do kostela na mši. Poláci si katolické církve po dlouhá léta vážili za její roli v dobách, kdy byli pod nadvládou cizích mocností, i za její úlohu v éře komunismu.

Polská katolická církev bude muset podle Reuters najít konsensus ohledně toho, jak se s tímto problémem vypořádat. Řád Společnost Krista napadl u polského nejvyššího soudu rozsudek, podle kterého má vyplatit odškodnění ve výši jednoho milionu zlotých (skoro šest milionů korun) ženě, kterou v jejích 13 letech opakovaně obtěžoval a znásilňoval jeden z kněží řádu.