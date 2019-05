Norská studentka obvinila pařížské hasiče ze skupinového znásilnění

Šestice pařížských hasičů čelí podezření ze skupinového sexuálního napadení 20leté norské studentky. Ta tvrdí, že měla v noci na sobotu po náhodném setkání v baru dobrovolný styk s jedním z jejich kolegů, avšak poté do místnosti přišli ostatní a znásilnili ji. Muži ve věku 23 až 35 let byli o víkendu vzati do vazby, obvinění proti nim ale zatím vznesena nebyla, informovala francouzská média.