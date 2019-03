Novinky

Tereza byla odsouzena za pašování heroinu do Spojených arabských emirátů na osm let a osm měsíců. Současně musí zaplatit pokutu ve výši 113 000 pákistánských rupií, což je cca 18 000 korun, řekl soudce Šehzád Raza .

Verdikt byl vynesen po několika odkladech. České ministerstvo zahraničních věcí sdělilo Novinkám, že zatím verdikt nemůže potvrdit.

Pákistánští celníci zadrželi mladou ženu z České republiky loni 10. ledna poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska.

Na letišti ji zadrželi celníci a příslušníci protidrogové jednotky. V jejím kufru našli devět kilogramů drogy. Žena vinu odmítala, původně dokonce tvrdila, že o žádných drogách nevěděla. Svou výpověď několikrát změnila .

Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který ale není z České republiky.

Při předchozích stáních si Češka podle listu stěžovala, že za rok přibrala ve vězení deset kilogramů. Dala najevo, že hned po návratu do vlasti chce jít hned do posilovny.

Praha zatím nemá s Pákistánem uzavřenou smlouvu o předávání vězňů, české ministerstvo spravedlnosti ale o ni usiluje.