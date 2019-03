Incident se odehrál v mešitě Linwood, tedy druhé v pořadí, kterou si střelec Brenton Tarrant vybral za cíl. V této mešitě bylo zastřeleno sedm lidí, mezi nimiž mohl být i otec se synem.

Syah však dávku kulek přežil a podařilo se mu ochránit i svého syna, kterého instinktivně schoval za svoje tělo. Na záběrech, které byly později pořízeny, je vidět, jak se chlapec sklání nad svým otcem, jenž zraněný leží na zemi.

Útočníka ze Zélandu od druhé mešity vyhnal muž improvizovanými zbraněmi (zdroj: Reuters)

Zatímco Averroes utrpěl lehké zranění na noze, jeho otec na tom byl podstatně hůř a musel se podrobit okamžité operaci.

Alta Marie said her husband Zulfirman Syah shielded their son during the attack at Linwood Masjid.



Syah's brave actions caused him to receive most of the bullets and much more complex injuries than their son Averroes, she said. pic.twitter.com/Z5UUGVva0h