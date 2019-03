Někteří z příbuzných obětí při procesí hlavním městem kvůli citovému vypětí omdlévali. V katedrále etiopské pravoslavné církve bylo za mrtvé z Etiopie uloženo 17 prázdných rakví, na nichž byly fotografie obětí.

Tisíce se zúčastnily symbolického hromadného pohřbu

Se dvěma piloty a šesti dalšími členy posádky se na mezinárodním letišti rozloučili jejich kolegové a blízcí. Před řadou rakví vyskládal letecký personál kytice bílých růží. Bílá je považována v Etiopii za typickou barvu smutku.

Pád letadla nikdo ze 157 osob nepřežil

Dvě pozůstalé rodiny pod podmínkou anonymity sdělily agentuře AP, že obdržely jeden kilogram spálené půdy z místa nehody. Informaci potvrdil i anonymní zdroj z etiopské vlády, která má nařízení se do médií nevyjadřovat.

„Nebudeme mít klid, dokud nedostaneme opravdové pozůstatky po našich blízkých,” řekl jeden z členů pozůstalé rodiny.

A relative puts soil on her face as she mourns at the scene of the Ethiopian Airlines Flight ET 302 plane crash, near the town Bishoftu, near Addis Ababa, Ethiopia March 14, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri #ethiopia #crash #plane #grief pic.twitter.com/kAzHr3xpvl