Ivan Vilček, Novinky, Právo

Tým, který vraždu vyšetřuje, se začátkem roku 2019 rozdělil. Jedna část se věnuje výlučně vraždě a druhá se věnuje ekonomické a korupční trestné činnosti, o níž Ján Kuciak psal ve svých článcích. Policejní prezident Milan Lučanský to vysvětloval mimo jiné snahou zabránit úniku informací. Novinářův otec krok nechápe a není to jeho jediná pochybnost ohledně policejní práce.

„Zjistilo se dokonce, že Janko byl ještě před vraždou lustrovaný v policejních databázích, to také o něčem svědčí,“ upozorňuje Jozef Kuciak.

Rodiče zavražděného novináře nedůvěřují ministerstvu vnitra, kde se podle nich nic nezměnilo.

Syna připomínají fotografie

Ve svém domě v obci Štiavnik v okresu Bytča mají Kuciakovi na zdi fotografie svého syna i jeho snoubenky Martiny Kušnírové (27), která se rovněž stala obětí nemilosrdného vraha.

Dvojnásobná vražda mladých lidí otřásla celým Slovenskem, ale nejvíc samozřejmě zasáhla jejich rodiče.

Rodiče Jána Kuciaka mají na zdi ve svém domě fotografie svého syna i jeho snoubenky

FOTO: Ivan Vilček, Právo

„Na začátku jsme nevěřili, že se něco vyšetří, protože se ve vyšetřování staly chyby. Když jsme se poprvé osobně setkali s vyšetřovateli, byli to většinou mladší chlapi. Myslel jsem, že budou starší a zkušenější,“ líčí Jozef Kuciak.

„Nakonec se ukázalo, že bylo dobře, že byli mladí a nebyli dostatečně zkažení. Vyšetřování se pak rozběhlo dobře. Chceme věřit, že se to podaří vyšetřit, ale teď se to celé zastavilo,“ dodává.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové Dvojici zavraždili 21. února 2018 v jejich domě v obci Veľká Mača v okresu Galanta Po největších masových protestech od roku 1989 padla vláda premiéra Roberta Fica Ve svých funkcích skončili ministr vnitra Robert Kaliňák i policejní prezident Tibor Gašpar Speciální komando slovenské policie zadrželo koncem září na jižním Slovensku několik lidí Ve vazbě zůstali nakonec tři muži a jedna žena, kteří byli obviněni z účasti na vraždě Tomáš Szabó měl být střelcem, Miroslav Marček řidičem, Zoltán Andruskó zprostředkovatelem a Alena Zsuzsová objednavatelkou Andruskó označil za objednavatele vraždy kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera, ten však v souvislosti s kauzou obviněn nebyl



V září zadržela slovenská policie čtyři lidi, kteří byli obviněni z účasti na vraždě a byla na ně uvalena vazba.

„Mají ty čtyři, ale bojím se, aby to nedopadlo tak, že budou dejme tomu odsouzeni, a pak se to ale nikdy nedošetří. Vrah bude potrestaný a také objednavatel, který s tím podle mě nemůže mít nic společného. Byl to jen čistě zprostředkovatel. Nevidím žádný důvod, proč by paní nebo slečna Zsuzsová (žena podezřelá, že vraždu objednala - pozn. red.) dávala zavraždit novináře,“ neskrývá pochybnosti Jozef Kuciak.

Drží při sobě

Manželé Kuciakovi se po celou dobu rozhovoru drží za ruce. V tomto nejtěžším období svého života se vzájemně podporují a snaží se ho překonat. Každý den chodí společně k hrobu svého syna na místním hřbitově, kde se tiše pomodlí.

Oba říkají, že pokud budou odsouzeni pachatelé i objednavatel, pro ně to žádná úleva nebude. „Potrestat je mohou, ale syna nám to nevrátí,” podotýká Jozef Kuciak.

Rezignovaní však nejsou. „Chci, aby se něco změnilo v této společnosti. Zatím je to tak, že se to může kdykoli zopakovat a může se to stát i jiné rodině. Pokud se nezjistí všechny věci, na nichž pracoval i Janko, tak spokojený nebudu. Stín pochybnosti vždy zůstane,“ uvedl Jozef Kuciak, který vidí chybu v systému.

Rodičům zavražděného novináře například vadí, že někteří lidé si prý na Slovensku stále myslí, že jsou nedotknutelní.

Jozef Kuciak přiznává, že v začátcích důvěřoval novému předsedovi vlády Peteru Pellegrinimu, ale když se i on vrátil ke stejným argumentům jako jeho předchůdce Robert Fico, že za protesty v ulicích je zahraniční kapitál a miliardář a filantrop George Soros, současné vládní koalici přestal zcela důvěřovat.

Tisková konference po vraždě Jána Kuciaka v únoru 2018. Na snímku tehdejší slovenský premiér Robert Fico (vpředu), ministr vnitra Robert Kaliňák (za Ficem vpravo) a policejní prezident Tibor Gašpar s odměnou milion eur v hotovosti

FOTO: Ivan Vilček, Právo

„Rétorika našich představitelů mi začíná připomínat léta normalizace. Vychvalují, co všechno jsme dokázali, ale pravda je někde jinde,“ říká.

Otec zavražděného novináře zdůrazňuje, že za poslední rok je s manželkou potěšily snad jen protesty Za slušné Slovensko a ceny, které jejich syn získal posmrtně doma i v zahraničí.

Dům, kde se vraždilo, chtějí zbourat



Manželé Kuciakovi jsou proti myšlence zřízení muzea v domě v obci Veľká Mača, kde novináře a jeho snoubenku zavraždili.

„Chtěli bychom ten dům zbourat a na jeho místě by měl vzniknout park. Ten prostor by byl otevřený, vysadily by se tam stromy, pod ně by se umístily lavičky. Byla by tam maximálně pamětní deska, jako vzpomínka na ně. Na tom jsme se domluvili i s paní Kušnírovou,“ říká Jozef Kuciak.

Hrob Jána Kuciaka v obci Štiavnik na severu Slovenska

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Manželé poté odchází na místní hřbitov k hrobu svého syna. Na místě jsou právě zástupci redakce webu Aktuality.sk, pro který Ján Kuciak pracoval. U hrobu zavražděného kolegy právě položili věnec.

Na zavražděného novináře a jeho snoubenku vzpomíná v těchto dnech celé Slovensko.