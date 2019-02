PM, Právo

V malém, někde vedle lánů, sadů či obrovských skleníků, si pěstuje zeleninu a ovoce bez použití nebezpečných postřiků a zdravě krmí drůbež i prasata pro vlastní potřebu. To, co je na prodej, je zkrátka jiné než vlastní. Nic nesmí přijít nazmar, a tak se často prodá i to, co už nepatří na stůl, ale do kafilerie.

„Jde o přesvědčení, které přetrvává už roky,“ míní list. Češi mají nejvíce v paměti aféru s posypovou solí, problematických případů je ale víc.

„Rozemleté maso z uhynulých zvířat přidané do klobás a dalších produktů není v Polsku žádná novinka. Stejně jako 24 krav na korbě auta, z nichž bylo devět zdechlých a ostatní už v předsmrtelné křeči nestály na nohou, ale stejně je přivezli do masokombinátu v Bialé Rawské v Lodžském vojvodství,“ připomněla stanice TVN24 šest let starý případ.

„V tajných skladech tam policie odhalila sto tun masa z nemocných a uhynulých krav. Vyšetřování případu však proběhlo jen na místní úrovni a vyznělo do ztracena,“ dodala televize.