ivi, Novinky, Právo

Podle Zsuzsové měl Haščák zneužít média, které finanční skupina vlastní, aby vytvořila ve společnosti dojem, že vraždu si přes Zsuzsovou objednal kontroverzní podnikatel Marián Kočner.

„Haščák chtěl tímto způsobem odvést pozornost od své osoby,“ napsal web pluska.sk.

Mluvčí Penty Gabriel Tóth uvedl, že k takovým nesmyslům se nebude vůbec vyjadřovat. Deník Plus jeden deň rovněž patří do portfolia finanční skupiny Penta.

Představitel Penty Martin Danko se vyjádřil pro server Echo24.cz. „Slyšeli jsme, že Zsuzsová to měla na policii vypovídat, ale kategoricky vylučujeme, že by Jaroslav Haščák byl zapleten do vraždy Jána Kuciaka,” řekl Danko deníku s tím, že to Penta považuje za snahu odvést pozornost od vyšetřování jiným směrem, především od Mariána Kočnera.

Z vraždy Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové byli obviněni čtyři lidé, kteří jsou od září 2018 ve vazbě. Tomáš Szabó měl být střelcem, řidičem Miroslav Marček, zprostředkovatelem Zoltán Andruskó a objednavatelkou Zsuzsová. Všichni byli obviněni z účasti na úkladné vraždě. Andruskó spolupracoval s policií a za objednavatele vraždy označil Kočnera, který je momentálně ve vazbě za podvod.