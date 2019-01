Maďaři protestovali proti otrokářskému zákonu, odbory hrozí generální stávkou

Několik tisíc lidí se zúčastnilo sobotní demonstrace v Budapešti proti tzv. otrokářskému zákonu, který zvyšuje počet přesčasových hodin na 400 ročně s možností proplacení do tří let. Na shromáždění zazněla i výzva ke generální stávce - ta by se mohla konat 19. ledna.