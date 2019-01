Incidentu, který se odehrál v noci na dnešek místního času (dopoledne SEČ), podle svědků předcházela rvačka. Jesus Perez, který byl střelbě přítomen, řekl portálu MSN, že se s ostatními utíkal schovat do baru. „Slyšeli jsme, že postřeleni byli dva lidé,” dodal s tím, že zaslechl čtyři výstřely.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.