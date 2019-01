ČTK

„Novinka, že Whelan má občanství čtyř států, dodává již tak zašmodrchanému případu na složitosti a vystavuje Rusko tlaku na několika frontách,” poznamenala AP.

Šéf britské diplomacie Jeremy Hunt řekl, že si o Whelana dělá mimořádné starosti. Vztahy Londýna i Washingtonu s Moskvou jsou v současnosti na bodě mrazu kromě jiného kvůli špionážním aférám, za nimiž podle obou západních zemí stojí Rusko. Irsko a Británie mezitím požádaly, aby jejich diplomaté mohli svého občana navštívit.

Zástupci americké ambasády v Moskvě kontaktovali své britské kolegy v ruské metropoli a informovali je o Whelanově zatčení a o tom, že je rovněž občanem Spojeného království. „O Paula Whelana si děláme mimořádné starosti, nabídli jsme mu konzulární pomoc,” cituje Hunta agentura Reuters.

The Times podotýká, že tato informace povede k dalšímu ochlazení vztahů mezi Londýnem a Moskvou. Ty v posledních měsících zatěžuje zejména případ otrávení bývalého důstojníka ruské vojenské rozvědky GRU a britského špiona Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém městě Salisbury. Británie z tohoto činu obvinila dva agenty GRU, Moskva to ale popírá.

Je ve vazbě



Whelana zatkli před týdnem agenti ruské tajné služby FSB v jeho pokoji v moskevském hotelu Metropol. Stalo se to krátce poté, co mu jistý ruský občan údajně předal jména spolupracovníků ruských tajných služeb. Do konce února na něj byla uvalena vazba. Whelanův obhájce požádal o propuštění svého klienta na kauci, jejíž výši ponechal na rozhodnutí soudu. Za špionáž mu hrozí až dvacetileté vězení.

Rodina 48letého bývalého příslušníka americké námořní pěchoty tvrdí, že je nevinný. Do Ruska prý jel na svatbu svého přítele. Whelan se narodil v Kanadě a před svým nynějším zatčením působil jako ředitel globální bezpečnostní služby ve společnosti BorgWarner Group, výrobce automobilových součástek se sídlem poblíž Detroitu.

V amerických médiích se tento týden objevily spekulace, že Rusové budou chtít Whelana vyměnit za Mariju Butinovou, souzenou ve Washingtonu za spiknutí proti USA. Butinová se přiznala, že se snažila proniknout do Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a předat je do Moskvy.

Kromě tohoto případu panuje mezi Washingtonem a Moskvou napětí kvůli konfliktu na Ukrajině nebo válce v Sýrii. Spojené státy obviňují Rusko i z vměšování do amerických prezidentských voleb z roku 2016.