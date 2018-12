Totožnost útočníka ani motiv zatím nejsou známy. Není ani jasné, kolik obětí je mezi cestujícími autobusu a kolik mezi zasaženými chodci. Policie oznámila, že případ vyšetřuje.

Na internetu se objevil videozáznam, na němž je vidět policisty, jak přemáhají útočníka. Fotografie zveřejněné na webu také ukazují chaotickou scénu z ulice, kde jsou vidět rozdrcené motorky a zranění lidé, jak leží na zemi.

5 dead, at least 21 injured after hijacked bus crashes into pedestrians in SE China; knife-wielding suspect in custody pic.twitter.com/nT4su3heZx