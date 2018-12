Pavol Minarik, Právo

Polský tisk však před vánočními svátky informoval, že služebníci boží dorazili i tam. V restauračním voze jedné z vlakových souprav železniční společnosti PKP předělaném na kapli se sloužila mše svatá. Místo běžné potravy se cestujícím polských drah dostalo potravy duchovní.

Regionální železniční přepravce v Krakovském vojvodství zašel ještě dál a oznámil, že před Štědrým dnem se cestující ve vlacích jeho společnosti budou moci vyzpovídat z hříchů, které tíží jejich duši.

Zpovědnice v jídelním voze

Společnost uvedla, že ve vyznačených spojích umístí mobilní zpovědnice, v nichž kněží poskytnou svatost pokání, které bude v ceně jízdenky.

Duchovní z krakovských kostelů oznámili, že jsou připraveni cestujícím hříšníkům poskytnut odpuštění nejen ve vánočním čase, ale pravidelně po celý rok, a to nejméně jednou týdně.

I když je Polsko jednou z „nejkatoličtějších“ zemí světa, ne každému se nápad se zpovědnicemi ve vlacích zamlouvá. Týdeník Polityka napsal, že v zemi je přes deset tisíc kostelů, kde se lidé mohou vyzpovídat do sytosti a ať tedy církev nezatěžuje i cestující, kteří nemají zájem o svatost pokání nejen ve vozech krakovských drah, ale ani nikde jinde.

Není třeba tahat boha za každou cenu na nástupiště Kněz Andrzej Dragula, profesor Teologické fakulty Štětínské univerzity

Zároveň ironicky dodal, že pokud ve vlacích mají kněží zpovídat, tak na benzinových pumpách by vzhledem k vysoké úmrtnosti na silnicích mohli řidičům už rovnou dávat poslední pomazání.

Nesouhlas dokonce ve vlastních řadách

„Bůh sice čeká s otevřenou náručí na všechny a všude, avšak na nástupiště a do vlaků ho není třeba tahat za každou cenu,“ upozornil církev dokonce hlas z vlastních řad. Kněz Andrzej Dragula, profesor Teologické fakulty Štětínské univerzity, vyjádřil přesvědčení, že za vším je až příliš velká horlivost duchovních. „Není co skrývat, ten příslovečný vlak nám už ujel a my, kněží stojící na nástupišti, do něj ještě pokoušíme naskočit,“ řekl.

Dodal, že ztráta věřících, kteří se k církvi obracejí zády, je faktem, i když o rozsahu a příčinách tohoto jevu lze diskutovat. Pastorační mechanismus se zdá být jednoduchý: Jelikož věřící za námi knězi nepřicházejí, tak naší povinností je jít za nimi.

Akorát že pokud tak chceme činit prostřednictvím zpovědi ve vlacích, tak je to jednání příliš zjednodušené a bohužel i nedůvěryhodné, uzavřel.