vpl, Právo

„Lidé z Elysejského paláce už sondují situaci. Děje se tak nanejvýš opatrně, protože mocenské špičky zprvu tápaly v tom, koho se pokusit vtáhnout do případného dialogu, i v tom, jakou by měl mít podobu. A pochopitelně ani jedna strana nestojí o to, aby ztratila tvář,“ sdělil v úterý rozhlas RTL Plus s odvoláním na dobře informované zdroje.

Osoba zasvěcená do záležitosti však upozornila, že to neznamená, že se prezident či někdo z jeho důvěrníků už brzy setkají při vyjednávání za jedním stolem se svými odpůrci.

Jacline chce příměří

Hlava státu totiž nemůže přehlížet pnutí uvnitř své strany. „Zejména poté, kdy poslední sobota přinesla oslabení protestu, poslanci i vlivní členové a stoupenci především z Paříže prezidentovi vyčítají, že kapituloval a že se nemůže vymanit z poraženeckého postoje,“ sdělila RTL Plus. Po Paříži kolují už dohady, že se vláda obrátila na Jacline Mouraudovou (51), považovanou za zástupkyni umírněného křídla žlutých vest.

Rozvedená matka tří dětí vystupuje jako hudebnice s tahací harmonikou a živí se i jako terapeutka využívající hypnózu. Doma v bretaňském Ploërmél si tak měsíčně vydělá 900 eur (23 200 korun).

Demonstranti protestují proti návštěvě ministra zahraničí Jeana-Yvese Le Driana v Biarritzu na jihozápadě Francie.

FOTO: Bob Edme, ČTK/AP

„Ročně najedu se svým dvanáct let starým volvem 25 tisíc kilometrů. Zvýšení daní na pohonné hmoty bych hodně pocítila. Už teď přečerpávám konto,“ vysvětluje, proč jako první umístila na Facebook video o délce čtyři minuty a 22 sekund kritizující Macrona a vládu. Za pouhých pár dnů si ho nenechalo ujít 6,2 milionu Francouzů. Stala se hvězdou, list Le Figaro ji dokonce nazval „Madonnou žlutých vest“.

Jacline Mouraudová

FOTO: Profimedia.cz

Poté, kdy Macron minulý týden oznámil ústupky včetně zrušení daně, vyzvala spolu s devíti souputníky k příměří. „Je čas najít východisko z krize. Nemůžeme přece prostát zbytek života na křižovatkách a na silnicích,“ podotkla.

Odmítla ochranku?

Mouraudová lituje, že do hnutí pronikli krajně pravicoví extrémisté i anarchisté. „Je to ale jen menšina. Většinu tvoří normální lidé, nezaměstnaní, střední třída, důchodci, studenti, drobní podnikatelé,“ ujistila v týdeníku Focus.

Radikálům kolem Erika Droueta (33), řidiče kamionu, se smířlivost Mouraudové nezamlouvá. Poté, kdy naznačila ochotu jednat s vládou, jí hrozí dokonce i smrtí.

„Můj život se úplně změnil. Bez doprovodu nemohu vycházet, protože se cítím ohrožena,“ potvrdila a současně se odmítla vyjádřit ke zprávám francouzských médií, že odmítla nabízenou ochranku.