Mueller se zabývá vazbami Trumpovy prezidentské kampaně na Rusko. Šéf Bílého domu vyšetřování označuje za hon na čarodějnice a vazbu na Rusy popírá.

Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeová Sandersová v reakci prohlásila, že Muellerovo oznámení neobsahuje nic nového ani nic, co by Trumpa poškozovalo. Cohen opakovaně lhal a není žádný hrdina, dodala. „Prezident je tímto zcela očištěn. Díky!” napsal Trump na twitteru.

Totally clears the President. Thank you!