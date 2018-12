brw, Právo

Muhammad bin Salmán podle deníku mimo jiné „přemístil osazenstva většiny posádek v království“. Vojáci z východních a západních provincií nahradili muže rozmístěné v Rijádu, kteří naopak zaujali jejich místa. Navíc bin Salmán vyměnil většinu středních armádních velitelů, sdělil list, jehož redakce sídlí zčásti ve Spojených arabských emirátech.

Podle analytiků z washingtonského Middle East Institute aféra kolem smrti Chášukdžího oslabila pozice korunního prince a mnozí z jeho příbuzných začali nahlas mluvit o potřebě změnit následnictví.

Jde zejména o ty, které korunní princ nechal loni v rámci „protikorupční čistky“ internovat v hotelu Ritz Carlton v Rijádu a propustil je až za velmi tučné výkupné v miliardách dolarů.

MBS, jak média princovo jméno zkracují, tehdy také založil protikorupční výbor, který má právo vyšetřovat, zatýkat, zakazovat cestování, zmrazovat účty a portfolia i sledovat finanční toky a aktiva kohokoli, kdo bude „podezřelý z korupce“.

Následovaly další čistky a mnozí ze saúdských princů, zejména Ahmad bin Abd al-Azíz al Saúd, bratr krále Salmána, se uchýlili do zahraničí. Doma, v Rijádu, se objevil až na počátku listopadu.

Nebezpečný je hlavně králův bratr

„Stará garda se vrací,“ komentoval to list The Guardian. „A Muhammadu bin Salmánovi přistřihli křídla, o tom nemůže být pochyb. Pro něj už nic není jako dřív: začal se bát, že by mohl udělat chybu, jako kdokoli jiný. To je velká změna,“ dodal.

„Kdyby princ Ahmad (bin Abd al-Azíz al Saúd) nyní oznámil, že se ujímá moci místo krále Salmána a odstavuje korunního prince, pětadevadesát procent členů královské rodiny by mu okamžitě odpřisáhlo věrnost,“ tvrdí dokonce Al-Chalídž.

Džamál Chášukdží na archivním snímku

FOTO: Reuters

Chášukdží byl brutálním způsobem zabit na saúdském konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdové vraždu přiznali se zpožděním, ale odmítají jakýkoli podíl korunního prince.

Vražda vyvolala mezinárodní skandál a přitáhla pozornost k dalším problémům soustřeďujícím se kolem Saúdské Arábie. Mezi nimi je nejvýznamnější kontroverzní saúdské angažmá ve válce v Jemenu, kvůli němuž lidskoprávní aktivisté žádají stíhání Muhammada bin Salmána stejně jako kvůli Chášukdžího vraždě.