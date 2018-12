Podle policie se mezi demonstranty, kteří protestují kvůli cenám benzinu, dostali levicoví i pravicoví extremisté. Policie oznámila, že zadržela 140 lidí.

V celé Francii podle premiéra Édouarda Philippea demonstruje zhruba 36 tisíc lidí, v centru Paříže se pak sešlo 5500 demonstrantů. Premiér mluví o mimořádném násilí.

Stovky lidí se začaly shromažďovat na známé pařížské třídě Champs-Élysées, kde se již třetím dnem pokračuje demonstrace francouzského hnutí žlutých vest protestující proti plánovanému zdražení pohonných hmot. Podle informací AFP se kolem poledne ulicích Paříže už pohybovalo už na 5500 protestantů, po celé Francii jich pak bylo pak na 36 tisíc.

Někteří z nich se snažili překonat a zničit bezpečnostní zátarasy a policie proti nim použila slzný plyn a vodní děla.

VIDEO: On a third day of unrest, clashes between "yellow vest" protesters and riot police break out on the Champs-Élysées in Paris pic.twitter.com/WJUjgTPrW7