Summit začal diskusí s šéfem Evropského parlamentu Antoniem Tajanim. Europarlament bude muset s textem smlouvy o brexitu také souhlasit před tím, než jej budou moci země oficiálně schválit.

Po schůzce s Tajanim začalo samotné jednání šéfů států a vlád sedmadvaceti zemí. Před 11. hodinou mohl předseda Evropské rady Donald Tusk oznámit, že premiéři text dohody podpořili.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.