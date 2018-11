nek, DPA, ČTK, Právo

Proti návrhu brexitové smlouvy se navíc postavilo i vedení severoirské strany, která menšinovou britskou vládu podporuje. Mayová by přitom musela skončit jako předsedkyně vlády i v případě, že jí nedůvěru vysloví její konzervativci.

Zda k něčemu takovému dojde, ale není stále ještě jasné. K uspořádání hlasování konzervativních poslanců je nutné, aby o to písemně požádalo nejméně 48 z nich (tedy 15 procent).

V médiích se sice s odvoláním na zdroje z Konzervativní strany objevily nezaručené zprávy, že potřebný práh již byl překročen, poslední vyjádření však ukazují spíše na opak.

K hlasování o důvěře Mayové vyzvala skupina tvrdých zastánců brexitu kolem vlivného poslance Jacoba Reese-Mogga.

Jacob Rees-Mogg

FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Graham Brady, předseda vlivného výboru, v němž se písemné žádosti scházejí, považuje za velmi pravděpodobné, že Mayová by případné hlasování o nedůvěře vyhrála. Pokud by se tak i stalo, její pozice by se upevnila, mj. i proto, že takové hlasování se může konat jen jednou za rok.

Mayovou mezitím podpořil John Allan, šéf Konfederace britského průmyslu (CBI), nejvlivnějšího svazu zaměstnavatelů v zemi. Mayová v pondělí na výroční konferenci CBI návrh dohody s EU obhájila a vyjádřila přesvědčení, že dovede brexit do zdárného konce.

Občané členských zemí EU tak už podle Mayové „nebudou předbíhat ve frontě“ kvalifikované pracovníky ze třetích zemí, například „inženýry ze Sydney nebo softwarové vývojáře z Dillí“.

Na otázku ohledně takzvané pojistky, jejímž cílem je zabránit přísným kontrolám na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem, premiérka odpověděla, že toto řešení nakonec vůbec nemusí nastat. „Obě strany chtějí ambiciózní obchodní dohodu,“ dodala.

Theresa Mayová

FOTO: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

S navrženým textem rozvodové dohody už dříve souhlasila britská vláda. Zásadní test ale dokument čeká v britském parlamentu. Text samotné smlouvy o vystoupení je v zásadě hotový. Dojednat zbývá především otázku, dokdy bude možné v případě potřeby prodloužit přechodné období, nyní domluvené do konce roku 2020.

Barnier a Evropská komise podle diplomatů navrhují konec roku 2022, termín je údajně pro většinu členských zemí přijatelný. Na prodloužení, které bylo do dohody zapracováno v očekávání složitých jednání především o dlouhodobém řešení celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem, by se musely shodnout obě strany.

Barnier hájil spořádaný odchod

Michel Barnier, vyjednavač EU o brexitu, v pondělí řekl, že spořádaný odchod Londýna na základě britskou vládou odsouhlaseného návrhu smlouvy bude základem pro vznik ambi­cióz­ního a strategického partnerství mezi EU27 a Británií stojící mimo evropský blok.

Barnier to řekl novinářům poté, co zástupce vlád 27 států Unie seznámil s posledním vývojem brexitových rozhovorů. Země EU podporují text smlouvy, na které se na pracovní úrovni shodli před týdnem vyjednavači obou stran.

Pro ČR je v souvislosti s přípravou dohody o brexitu a související politické deklarace o budoucích vztazích důležité, aby po roce 2020 nebyl narušen vzájemný obchod s Británií, řekl včera novinářům v Bruselu český státní tajemník pro EU Aleš Chmelař.