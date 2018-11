vpl, Právo

V úterý volí Američané nejen všech 435 poslanců Sněmovny reprezentantů, třetinu senátorů, část guvernérů a místních politiků. Ačkoli se jeho jméno neobjevuje na žádném z volebních lístku, země hlasuje o Donaldu Trumpovi (72). Přinejmenším rozhodnou, zda si jeho republikáni udrží kontrolu nad Kongresem, nebo ne. V Lexingtonu se očekává mimořádně těsný souboj o křeslo poslance Sněmovny.

Šestému okresu přezdívají média laboratoř nervózní, hluboce rozdělené a vnitřně znesvářené země. A tak nescházejí ani esa. Místní republikány přijel povzbudit Trump, demokraty exviceprezident Joe Biden (75). Nechybějí ani další prominenti, peníze, aktivisté.

Dva v jednom baru

Pokud ještě vůbec přežívá někdo jako průměrný Američan, pak dva takoví sedí u baru lokálu Marikka’s Restaurant and Beer Saloon v Lexingtonu, středně velkém městě státu Kentucky, a objednávají si druhou rundu piva. John Peck (45) si sem vyrazil s kamarádem Michaelem Howardem (52) poklábosit si o politice.

Peck a Howard si na živobytí vydělávají v místní továrně japonské Toyoty – první odpovídá za dveře aut, druhý za prototypy –, oba jsou ženatí otcové dětí, nakrátko ostříhaní, s pivními bříšky.

Peck bude hlasovat pro demokraty, protože nemůže Trumpa ani vystát, Howard podpoří republikány, protože mu věří. „Nejsem žádný zaslepený prezidentův fanoušek, ale obdivuji ho, jak vyjednal obchodní dohody s Mexikem a Kanadou,“ říká Howard týdeníku Der Spiegel. Část jeho rodiny žije z pěstování sójových bobů, a novými dohodami si dost polepšila. Považuje za správné, že šéf Bílého domu brzdí přistěhovalectví: „Hranice musí zůstat hranicemi.“

„Uznávám to nerad, ale s hranicemi máš pravdu,“ přizvukuje zpočátku Peck. „Co ale jinak Trump udělal pro dělníky? Snížení daní nás obešlo, výdaje na studia dětí rostou a jediné, co mu opravdu jde, je zesměšňovat se před světem,“ rozhořčuje se.

Pilotka zkusila zchladit ovzduší



Předloni v prezidentských volbách Trump v Kentucky Hillary Clintonovou (71) drtivě převálcoval rozdílem 30 procent. Teď nemají republikáni nic jisté. Může za to žena.

Amy McGrathová (43) má za sebou kariéru, jež by odpovídala spíš republikánce než demokratce. Jako první žena pilotovala letoun F/A-18 v bojovém nasazení a má za sebou 89 akcí v Afghánistánu a Iráku. Soupeření o křeslo ve Washingtonu pojímá sice jako vojenskou misi, avšak zřekla se výpadů jak vůči Trumpovi, tak i protikandidátovi Andymu Barrovi (45).

Někteří stoupenci jí to mají za zlé. „Můj děda nám říkával: Na ránu bičem odpověz dvěma,“ vysvětluje Brian Graham (38), prodavač v supermarketu, přičemž Amy může i navzdory své „měkkosti“ počítat s jeho hlasem.

To Barr, jenž v okrese vyhrál třikrát, naposledy rozdílem 22 procent, takovými ohledy netrpí. McGrathové nakládá „po trumpovsku“, když ji líčí jako nebezpečnou škůdkyni, feministku, socialistku a především obhájkyni migrantů. „Kdyby záleželo jen na ní, měl by každý ilegální přistěhovalec přede dveřmi Rolls-Royce zaplacený daňovými poplatníky. Něco mi říká, že bychom ji našli mezi demokraty, kteří zaplatili lidi z Hondurasu, aby vyrazili směrem k nám,“ pálí od boku, aniž by se namáhal podložit nařčení fakty.

Když se ho reportérka ptá, proč vyzývatelku tak nepodloženě napadá, má odpověď po ruce: „Inu, protože je poctivé a legitimní, aby voliči věděli, že stojí víc nalevo než kdokoli jiný.“

V baru u dalšího piva Peck přiznává, že ho ve firmě považují za levičáckého podivína. Howard, který odmítá interrupce, chodí každou neděli do kostela, doma má hodně početnou sbírku zbraní a Clintonovou označuje za zlodějku, by to tak ostře neformuloval. „Známe se. Beru jeho názory – ale jen od něho,“ uzavírá.