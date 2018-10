Trump se k velké části majetku po otci dostal podvodem, píše deník

Donald Trump se v 90. letech minulého století dostal k realitnímu dědictví po svém otci z velké části daňovým úskokem. Napsal to v úterý na základě vlastního obsáhlého vyšetřování list The New York Times. Právníci prezidenta obvinění popřeli jako stoprocentně smyšlené. Trump podle amerického listu zdědil po otci byznys v dnešní hodnotě nejméně 413 miliónů dolarů (přes devět miliard korun).