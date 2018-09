Novinky, ČTK

Cliffordová v knize vysvětluje okolnosti skandálu, který už dlouho zatěžuje Trumpovu prezidentskou kariéru a očividně narušuje i klid v jeho rodině.

Tvrdí, že v roce 2006 s ženatým Trumpem na golfovém turnaji v Kalifornii strávila noc, a v knize nešetří podrobnostmi včetně popisu intimních partií budoucí hlavy státu. List The Guardian označil text za lascivní. „Věděl, že má neobvyklý penis,” napsala pornoherečka. Podle ní byl „menší než průměrný”, ale ne „šíleně malý”.

„Ležela jsme tam, naštvaná, že mě ojíždí chlapík s yettiho chlupy a penisem ve tvaru houbovité postavičky z (videohry) Mario Kart,” napsala po letech. Sex s Trumpem byl prý nejméně působivý ze všech.

Prezident sblížení s pornohvězdou v minulosti opakovaně popřel.

Nabídka účasti v reality show



Cliffordová mimo jiné píše, že od Trumpa dostala nabídku účasti v televizní reality show Apprentice (Učeň), kterou v té době úspěšně moderoval. Do soutěže by se mohla zapojit na jakoukoli dobu, řekl jí a dokonce slíbil, že podvodem zařídí její výhru nebo alespoň delší účinkování: „Zařídíme, že úkoly dostanete předem.” Dadala, že podvody byl Trumpův nápad.

Trump jí opakovaně volal a ona doufala, že se do pořadu dostane. V reality show se nicméně Stormy Daniels neobjevila.

Na jiném místě knihy pornoherečka popisuje, jak v její přítomnosti Trump v roce 2007 telefonicky debatoval s Hillary Clintonovou o jejím boji s Barackem Obamou o demokratickou kandidaturu na prezidentský post. Opakovaně se prý zmiňoval o „našem plánu”, ale během hovoru pečlivě sledoval i pořad v televizi. Clintonová souboj s Obamou prohrála, stejně jako v roce 2016 soupeření o Bílý dům s Trumpem.

Před prezidentskými volbami v roce 2016 dostala Cliffordová za mlčení o poměru s Trumpem 130 tisíc dolarů (2,8 miliónu korun). Letos v březnu se ale začala soudně domáhat svolení, aby mohla o události veřejně hovořit. Podle ní dohodu o mlčenlivosti z roku 2016 nepodepsal Trump, ale jeho tehdejší právník Michael Cohen, takže je neplatná. Soud o kauze dosud nejednal.

Nejzajímavější je, když Cliffordová popisuje období voleb, které Trump vyhrál. „Řekla bych, že se to nikdy nestane. On ani nechtěl být prezident,” uvedla. Když ale vyhrál, došlo jí, že by mohla být ohrožená.

Podrobnosti o Trumpově aféře s pornoherečkou se okamžitě po zveřejnění staly terčem občas i brutálních vtipů na prezidentovu adresu, které zazněly v úterních večerních show amerických celostátních televizí. Moderátoři probírali sexuální skandály amerických prezidentů a srovnávali je s nynější Trumpovou aférou.

Baviči se zaměřili zejména na prezidentovy tělesné proporce, o nichž podala Stormy Daniels očité a nepříliš pochvalné svědectví. „Všichni diváci věděli, že to přijde, ale nikdo na něco takového nebyl připraven,“ popisuje večerní televizní pořady server TMZ sledující svět amerických celebrit. „Takový je svět, v němž žijeme,“ poznamenal autor komentáře.