Britská policie zveřejnila záběry divoké jízdy autobusu, při níž zemřeli dva lidé

Britská policie zveřejnila tři roky staré záběry z bezpečnostních kamer, které zachycují dvoupatrový autobus v anglickém městě Coventry, jenž najel do lidí a následně narazil do jednoho z tamních obchodů. Porotní soud v Birminghamu ve středu konstatoval, že šlo ze strany řidiče o bezohlednou jízdu. Konečný rozsudek by měl padnout nejdříve na konci listopadu, píše Coventry Telegraph.