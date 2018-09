znk, Právo

Podle listu The South China Morning Post na Kansai, které muselo zastavit provoz kvůli záplavám po tajfunu Čebi, na letišti uvázly přes tři tisíce zahraničních turistů včetně přibližně 750 Číňanů a 500 Tchajwanců.

Japonské úřady pro ně poslaly několik autobusů, které část turistů bez ohledu na jejich národnost odvezly. Autobusy ve čtvrtek vypravila i čínská ambasáda, ta ale podle svědků citovaných čínským listem The Global Times odmítla odvézt lidi jiné národnosti.

Nastoupil, nebo ne?

„Několik Tchajwanců se zeptalo, jestli mohou nastoupit do autobusu přistaveného čínskou ambasádou pro evakuaci. Číňané všichni odpověděli: ,Není problém, pokud se označíte za Číňany a postavíte se za svou skutečnou vlast‘,“ řekl jeden ze svědků.

Podle jiného svědka na to několik Tchajwanců přistoupilo. „Poté, co se zeptali, se několik tchajwanských turistů postavilo do řady na autobus spolu s Číňany,“ řekl. To ovšem odmítl nejmenovaný úředník z tchajwanského úřadu v Ósace. „Nemáme zprávy, že by do čínského autobusu nastoupil nějaký Tchajwanec,“ podotkl.

Peking považuje Tchaj-wan za odtrženou provincii.