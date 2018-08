vpl, Novinky, Právo

Na další otázku Sky News, zda by v současnosti hlasovala pro brexit, řekla, že takový dotaz je bezpředmětný. „Naší úlohou není uskutečnit druhé referendum o brexitu. Naší úlohou je uskutečnit brexit. Takže to, pro co by nyní někdo hlasoval, je bezpředmětné. Teď jde o následující: děláme to, co lidi chtěli? Odpověď zní, že děláme – tato vláda to uskutečňuje,“ zdůraznila premiérka, která je na návštěvě Jihoafrické republiky.

Mayová, jež se původně zasazovala o setrvání Británie v EU, se zdržela komentáře ke kritice Borise Johnsona, britského exministra zahraničí. Podle něho současný plán rozluky s EU může těžce poškodit britskou ekonomiku.

Premiérka v úterý před odletem do Afriky prohlásila, že pokud se Velká Británie nedohodne s Evropskou unií na nových vzájemných vztazích do svého odchodu ze společenství, nenastane žádný konec světa. Svými slovy reagovala na prohlášení britského ministra financí Philipa Hammonda, který řekl, že odchod z EU bez dohody by poškodil veřejné finance Spojeného království. [celá zpráva]

Mayová se v Jihoafrické republice snaží prohloubit ekonomické a obchodní vazby předtím, než Británie v roce 2019 opustí EU.