Novinky, ČTK

„Je to volba rodinných příslušníků a tu je potřeba respektovat,” řekl janovský arcibiskup Angelo Bagnasco. Pozůstalí některých obětí v pátek dávali veřejně najevo, že odřeknutí účasti na oficiální pietě je z jejich strany v případě neštěstí výrazem odporu ke státu.

„Způsobil to stát, vůbec by se neměli ukazovat (politici). To, co předvádí, je ostudné,” uvedla matka zesnulého mladíka z Neapole.

Lidé na janovském výstavišti přišli na pohřeb některých obětí pádu dálničního mostu.

FOTO: Gregorio Borgia, ČTK/AP

Obřadu v pavilonu janovského výstaviště se kromě prezidenta účastní také premiér Giuseppe Conte, předseda poslanecké sněmovny Roberto Fico či předsedkyně senátu Maria Elisabetta Casellatiová. Pohřbeno bude 18 osob včetně devíti obětí ze zahraničí. Mši podle agentury AFP odslouží milánský arcibiskup Mario Delpini.

Záchranáři mezitím z trosek zříceného mostu v noci vyprostili další tři mrtvá těla, počet obětí úterního neštěstí tak stoupl na 41. Informovala o tom v sobotu agentura ANSA.

Záchranáři v noci vyprostili automobil, který byl pohřbený pod obrovským kusem betonu ze zříceného pilíře. Ve zcela zničeném voze cestovala rodina Cecalaových, rodiče a jejich devítiletá dcera. Později našli i tělo třicetiletého muže. [celá zpráva]

Pohřeb obětí spadlého dálničního mostu v italském Janově

FOTO: Nicola Marfisi, ČTK/AP

Hasičům se již podařilo z koryta řeky Polcevera odstranit trosky mostu, aby nevytvářely umělou hráz. Ta by v případě silných dešťů mohla způsobit záplavy. [celá zpráva]