Novinky, ČTK

„Je to volba rodinných příslušníků a tu je potřeba respektovat,” řekl janovský arcibiskup Angelo Bagnasco. Pozůstalí některých obětí v pátek dávali veřejně najevo, že odřeknutí účasti na oficiální pietě je z jejich strany v případě neštěstí výrazem odporu ke státu. [celá zpráva]

„Způsobil to stát, vůbec by se neměli ukazovat (politici). To, co předvádí, je ostudné,” uvedla matka zesnulého mladíka z Neapole.

Lidé na janovském výstavišti přišli na pohřeb některých obětí pádu dálničního mostu.

FOTO: Gregorio Borgia, ČTK/AP

Obřadu v pavilonu janovského výstaviště se kromě prezidenta účastnili také premiér Giuseppe Conte, předseda poslanecké sněmovny Roberto Fico či předsedkyně senátu Maria Elisabetta Casellatiová.

Záchranáři mezitím z trosek zříceného mostu v noci vyprostili další tři mrtvá těla, počet obětí úterního neštěstí tak stoupl na 41. Informovala o tom v sobotu agentura ANSA.

Záchranáři v noci vyprostili automobil, který byl pohřbený pod obrovským kusem betonu ze zříceného pilíře. Ve zcela zničeném voze cestovala rodina Cecalaových, rodiče a jejich devítiletá dcera. Později našli i tělo třicetiletého muže. [celá zpráva]

Pohřeb obětí spadlého dálničního mostu v italském Janově

FOTO: Nicola Marfisi, ČTK/AP

Hasičům se již podařilo z koryta řeky Polcevera odstranit trosky mostu, aby nevytvářely umělou hráz. Ta by v případě silných dešťů mohla způsobit záplavy. [celá zpráva]