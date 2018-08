Josef Kašpar, Právo

Už při červnovém summitu G7 v Kanadě se Donald Trump neskrýval svými sympatiemi k předsedovi italské populistické vlády Giuseppe Contemu (53).

Obě vlády jsou vládami hlubokých změn, a proto si rozumějí Giuseppe Conte, italský premiér

„Je to výborný hoch, a proto jsem ho pozval na konec července do Bílého domu,“ oznámil Trump před odletem z Kanady.

Řím stál o volnou ruku v Libyi

Conteho čekalo ve Washingtonu uvítání se vší parádou. „Přijel jsem do Spojených států, abych dosáhl dohody ve významných otázkách, a mohu říci, že jsme se dohodli. Obě vlády jsou vládami hlubokých změn, a proto si rozumějí,“ prohlásil Conte na tiskové konferenci po schůzce.

Problém, který ležel Římu nejnaléhavěji na srdci, se týká Libye. USA souhlasí, že Itálie převezme v Libyi režii procesu stabilizace, a jsou ochotny Řím podpořit ve snahách brzdit snahy Francie, která by chtěla hrát v severoafrické zemi první housle. „Musíme nejdříve stabilizovat situaci v zemi, a teprve pak vypsat volby, a ne naopak, jak to předkládá Paříž,“ potvrdil Trump.

Nebude to zadarmo. Washington už požádal Itálii, aby se zřekla úmyslu odvolat jednotky z Afghánistánu. Conte to slíbil, i když ví, že se to Hnutí pěti hvězd, ze kterého pochází, nebude líbit.

K migrantům Trump dodal: „Náš host odvedl vynikající práci a ostatní vlády Evropské unie by měly italský příklad následovat. Příliv uprchlíků z Libye do Itálie se zastavil,“ chválil Trump nesmlouvavý postoj kabinetu.

Italský premiér také požádal, aby na italské potravinářské výrobky a luxusní automobily (ferrari, maserati a jeepy vyráběné v Itálii) nedopadla cla. „I s Itálií je obchodní bilance nevyvážená. Itálie vyváží mnohem více, než dováží, to bude třeba napravit,“ namítl Trump.

Outsideři si rozumějí

Conte zopakoval, že protiruské sankce by měly být odvolány, ale tam neuspěl. Trump naopak zdůraznil, že Itálie by měla urychlit dostavění plynovodu TAP (Trans Adriatic Pipeline). Ten vede z Ázerbájdžánu přes Turecko, Řecko, Albánii a Jaderské moře do jižní Itálie, kde se stavbou nesouhlasí místní obyvatelstvo a opět Hnutí pěti hvězd.

„Je to základní věc – tím se zbavíte závislosti na Rusku,“ radil šéf Bílého domu. Italská vláda se před několika dny zavázala plynovod realizovat též proto, že by v opačném případě Řím musel platit obrovské penále.

„Conte i já jsme outsideři politiky, a proto si rozumíme,“ dodal na závěr Trump. Conteho návštěva potvrdila, že Itálie považuje od druhé světové války USA za svého nejbližšího spojence, bez ohledu na to, kdo sídlí v Bílém domě. Vede ji k tomu nejen 35 miliónů Američanů s italskými předky a početné základny NATO na jejím území, ale často i přehlíživý postoj velkých západoevropských států.