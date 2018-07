Zdevastovaný hřbitov našel Pavel Korotajev, který šel navštívit hrob své dcery. Že hroby vykopal medvěd, bylo prý ihned zjevné podle otisků tlap.

„Zničeno bylo zhruba 20 hrobů. Nemůžu říct přesné číslo, protože jsem se bál jít dál. Medvěd si obvykle chrání svoji kořist a z místa neodchází. Měl jsem štěstí, zvíře totiž patrně spalo,“ svěřil se Daily Mailu Korotajev. Podle deníku bylo mezi vykopanými ostatky i tělo dítěte.

Brown bears ransack a cemetery and eat at least 20 CORPSES https://t.co/UyrJWBvFyU