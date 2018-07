Kunanovi se stala osudná jedna ze zpátečních cest z jeskyně, do které přepravoval kanystry s kyslíkem. Ztratil při ní vědomí a zdravotníkům se ho už nepodařilo oživit. Byl tak jediným, kdo během akce na záchranu mladých thajských fotbalistů a jejich trenéra zemřel. [celá zpráva]

Ozývají se hlasy, že se skupina chovala bezohledně, když do jeskynního komplexu na severu Thajska vstoupila během monzunového období a že ke smrti potápěče vůbec nemuselo dojít. Kunanova manželka však jejich podíl viny absolutně vyloučila.

„Chci chlapcům vzkázat, aby se v žádném případě neobviňovali,“ řekla thajským médiím Valeepoan Kunanová.

I think this is what a hero looks like.

This is the last known picture of Saman Kunan. Mr. Kunan was a retired SEAL from the Thai Navy. He volunteered to help the children and their coach trapped in the cave in Thailand and he died last Thursday preparing the way for the rescue. pic.twitter.com/Fhh87uy62b