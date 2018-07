„Rodičům všech dětí, všechny děti jsou v tuto chvíli v pořádku, pracovníci se o ně dobře starají. Slibuji, že se o děti budu starat nejlépe, jak to půjde. Chci poděkovat za veškerou podporu a chci se rodičům omluvit,” vzkázal 25letý trenér, který je se svými svěřenci ve věku od 11 do 16 let uvězněný v jeskyni Tcham Luang Nang Non od 23. června.

The football coach trapped in a cave in Thailand with 12 boys has apologised to their parents. He and the boys have written a letter sent out through divers, who are still trying to rescue them. #CapitalReports pic.twitter.com/m6W4W8OgMs