ivi, Bratislava, ČTK, Právo

„Nikdy nesmíme zapomínat, že tohle všechno je o lidech... Duší Evropy je humanita, a tu si musíme uchovat,” řekla Merkelová na společné tiskové konferenci s Orbánem. Dodala, že Evropa se nemůže odvracet od utrpení a pomoci těm, kdo to potřebují.

Orbán však oponoval a uvedl, že Evropa prokáže humanitu, když běžence nebude do EU lákat, zavře hranice a bude pomáhat zemím, odkud migranti do Evropy přicházejí. „Jestliže pomoc, kterou migrantům nabízí Evropa vede k tomu, že lidé z Afriky a z Asie si myslí, že mohou přijít, no tak přijdou,” řekl Orbán.

Dodal, že Evropa musí být humánní, ale nesmí vytvářet pobídky, které sem budou migranty lákat. „Jediný způsob, jak tomu zamezit, je zavřít hranice, pomoci těm zemím a nepouštět sem problémové lidi,” uvedl také Orbán.

Orbán: My hranice chráním, i ty vaše

Maďarský premiér dále zdůraznil, že jeho země hranice dostatečně chrání. „Jižní hranice Maďarska je chráněna 24 hodin denně a ve službě se zde střídá osm tisíc lidí. Odtud do Německa, ani do Rakouska žádní migranti nedorazí,“ řekl s tím, že kdyby od kontrol hranic země upustila, směrem ke zmíněným zemím by bez kontroly zamířily tisíce migrantů.

Merkelová souhlasila, že ochrana evropských vnějších hranic je „důležitá a oprávněná“, ale země Evropské unie by podle ní měly přijmout migranty, co Maďarsko odmítá. Orbán totiž stojí na svém a tvrdí, že Maďarsko nepřevezme žádné migranty, protože Maďarsko nebylo první unijní zemí, na jehož území vstoupili.

Ačkoli se v otázce migrace Orbán s Merkelovou neshodli, projevili ochotu dál jednat. „Náš přístup k migraci se od roku 2015 nezměnil. Svět vidíme jinak, ale jsme připraveni k úzké spolupráci s i v této otázce,” uvedl Orbán s tím, že společným cílem je ochránit Evropu tak, aby vnitřní trh chráněný Schengenem mohl fungovat.

Pomůžeme, vyhlásil Orbán



Už na středečním jednání s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem předseda maďarské vlády vyhlásil, že Maďarsko je připravené kdykoli pomoct při navrácení ilegálních migrantů do Řecka. „Plot na našich jižních hranicích jsme postavili proto, abychom získali opětovnou kontrolu nad svým územím,“ řekl Orbán.

Merkelová na tiskové konferenci podle maďarské agentury MTI také prohlásila, že spolupráce Německa a Maďarska je skvělá a že by se měla dál upevňovat. V ekonomické oblasti například podle ní obě země odmítají protekcionismus. Podle Merkelové také obě země úzce spolupracují v obraně.