ama, Právo

„Víme už, jak se usmířit s Ukrajinou. Měl by se jim ten most darovat – a bude to. Ať si vybírají peníze za přejezd a budou šťastní. Možná nám pak odpustí i Krym,“ řekl se smíchem.

Most přes Kerčský průliv byl letos v květnu otevřen pro silniční dopravu. Budovat se začal v roce 2015, aby Rusko získalo jiný než námořní a letecký přístup k vojensky obsazenému a jednostranně připojenému poloostrovu Krym, jenž je pevninsky spojen jen s Ukrajinou.

Jefremov zároveň dodal, že urovnat vztahy s Ukrajinou je možné penězi. „Když se Ukrajině bude posílat 10 až 15 let plyn zdarma, pak se bude možné domluvit,“ rozjímal při besedě, která vzbudila zájem v Rusku i na Ukrajině.

Zatímco uživatelé sociálních sítí se baví nápadem herce – syna Olega Jefremova, jedné z největších sovětských filmových hvězd – další dospěli k názoru, že jde rovnou o „vzpouru proti režimu“.

Někdo žádá trest, jiný mávl rukou

Média spekulují, že by tak Jefremov junior mohl rozšířit řady „kulturních buřičů“, mezi nimiž figuruje z poslední doby zejména režisér Kirill Serebrennikov, jenž je kvůli údajným hospodářským deliktům již téměř rok v domácím vězení.

Někteří politici se přitom netají, že by Jefremova rádi pohnali k trestné odpovědnosti.

„Krymský most je ruské území a Jefremov fakticky vyzývá k narušení územní celistvosti,“ prohlásil na severu RBK senátor Sergej Cekov.

Podle něj jde o „pobuřující“ prohlášení a herec by za ně měl být stíhán.

Místopředseda krymské vlády Dmitrij Polonskij má zase za to, že umělcův postoj je „zradou ruských zájmů“. Natalja Poklonská, poslankyně a bývalá krymská prokurátorka, se ukázala být nad věcí: jde jen o „hloupé žvanění,“ utrousila. Herec podle ní nemá co rozjímat o Krymu.

Veselý opilec



Jefremova se naopak zastal poslanec Iosif Kobzon, v Rusku hvězdný zpěvák označovaný za „ruského Sinatru“. Podle něj Jefremov „jen žertoval“ a jeho výroky není třeba brát vážně.

Blogeři zase doporučují herci, aby „méně pil“. Ten přitom ve stejném rozhovoru přiznal, že si rád přihne, i když alkoholik prý není. „Jsem jen veselý opilec“, svěřil se s tím, že je také vlastenec, i když poslední politické události v zemi se mu nelíbí.

Krymský most spojuje ruské území s anektovaným poloostrovem a byl zprovozněn v půlce května. Ukrajinský prezident Petro Porošenko pověřil své úředníky, aby Rusko za stavbu zažalovali.