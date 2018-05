sl, Novinky

Bunnovi bylo 14 let, když byl společně s tehdy sedmnáctiletým Hargravem obviněn z vraždy druhého stupně. Bunn byl podmínečně propuštěn v roce 2009, Hargrave o šest let později. Na očištění svých jmen si však museli počkat až do tohoto týdne.

John Bunn, who was wrongfully convicted of the murder of a corrections officer when he was just 14-years-old, has been exonerated after 27 years, 17 of which was spent in prison. Jun Bunn’s case was tried by a jury, testimony was given, and he was then,...https://t.co/VKBylQwZcv pic.twitter.com/Mo9JNAESpX — Seyifunmi (@Seyifunmi_Ola) 17. května 2018

Když soudkyně v úterý oznámila, že je Bunn zproštěn viny, rozplakal se a jako projev vděku ji chytil za ruce. „Chci vám poděkovat, vaše ctihodnosti, protože jsem 27 let bojoval za svůj život,“ řekl.

„Bylo vám jen 14 let. Tohle už se nikdy nesmí opakovat,“ sdělila podle listu NY Daily News soudkyně ShawnDya Simpsonová.

https://t.co/TijaEy39RP John Bunn, wrongfully jailed at 14 in the 1991 murder of a correction officer, cries as he’s exonerated pic.twitter.com/csEAeNaYCS — WitsJusticeProject (@WitsJusticeProj) 17. května 2018

Dojetí se neubránil ani Hargrave. „Byly časy, kdy jsem viděl smrt - až tak ohavně mě dozorci mlátili za čin, který jsem nespáchal,“ svěřil se se slzami v očích Hargrave novinářům.

The release of Rosean Hargrave and John Bunn, who served 24 years in prison for a crime they did not commit, further underscores the need for an independent statewide #wrongfulconviction commission. My call remains for total accountability and #justice. https://t.co/A8rFUztlJk — Eric Adams (@BPEricAdams) 15. května 2018

Dvojice byla podle New York Postu odsouzena na základě falešných důkazů nyní již vysloužilého zkompromitovaného detektiva Louise Scarcellaa, jehož případy se v posledních letech začaly znovu vyšetřovat.

V USA se v posledních dnech nejedná o výjimečný případ. V pondělí vyšel po 18 letech z vězení David Robinson, který byl nespravedlivě odsouzen na doživotí. [celá zpráva]